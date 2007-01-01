В Калужской области при столкновении «Опеля» с мотоциклом пострадал человек

В субботу, 3 августа, в Дзержинском районе на 32 километре автодороги «Калуга-Медынь» произошло ДТП. Судя по данным пресс-службы МЧС, дорогу не поделили водитель «Опеля» и байкер на мотоцикле «Хонда» Пострадал один человек. Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.