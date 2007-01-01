В Калужской области при столкновении «Опеля» с мотоциклом пострадал человек
В субботу, 3 августа, в Дзержинском районе на 32 километре автодороги «Калуга-Медынь» произошло ДТП. Судя по данным пресс-службы МЧС, дорогу не поделили водитель «Опеля» и байкер на мотоцикле «Хонда» Пострадал один человек. Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....
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