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Происшествия

В Калужской области при столкновении «Опеля» с мотоциклом пострадал человек

Софья Фирсова
09:26 сегодня
0 355
Пресс-служба УМВД по Калужской области
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В субботу, 3 августа, в Дзержинском районе на 32 километре автодороги «Калуга-Медынь» произошло ДТП. Судя по данным пресс-службы МЧС, дорогу не поделили водитель «Опеля» и байкер на мотоцикле «Хонда» Пострадал один человек. Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

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