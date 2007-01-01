Родственники пропавшего в Калужской области мальчика находятся на следственных действиях

Судя, по данным нашего источника, 11-летний ребенок не пострадал.

Предположительно, он ждал звонка от дяди, ему удалось самостоятельно выбраться из леса.

Почему ребенок туда убежал, пока неизвестно. Подробную информацию сообщим после следственной проверки.