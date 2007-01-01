639 Корреспондент на месте: Софья Фирсова

Мальчик, пропавший в Калужской области, вышел на связь после того, как выбрался из леса

Анастасия Каторгина

По информации нашего корреспондента, об этом рассказал дядя ребенка. Предварительно, ему удалось выйти на связь с 11-летним родственником по телефону.

Анастасия Каторгина 639 Корреспондент на месте: Софья Фирсова Читайте KP40.RU: