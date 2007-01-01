298 Корреспондент на месте: Софья Фирсова

Пропавшего в Медынском районе 11-летнего мальчика, по предварительным данным, нашли

Анастасия Каторгина

Как сообщает наш корреспондент, который сейчас принимает участие в поисках, ребенка, предположительно, обнаружил дядя. Мальчик жив.

Анастасия Каторгина 298 Корреспондент на месте: Софья Фирсова Читайте KP40.RU: