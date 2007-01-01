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В Калужской области пьяная женщина без прав попалась за рулем машины

Дмитрий Ивьев

Она ехала по деревне Жилетово Дзержинского района на «Шевроле Клан», рассказали 2 августа в ГИБДД.

Дмитрий Ивьев 153 Читайте KP40.RU: