Калужанин заплатил 3,7 миллиона рублей за пьяную езду

Такую сумму решением суда конфисковали у 35-летнего мужчины, сообщили в пятницу, 2 августа, в прокуратуре региона. Это стоимость автомобиля Exeed RX, на котором калужанин ехал пьяным.

Нарушителя поймали в марте нынешнего года. За год до этого он уже ехал в нетрезвом виде.

По уголовной статье водителя приговорили к 300 часам обязательных работ.

За руль ему нельзя садиться в течение двух с половиной лет.