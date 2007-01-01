Водитель «Газели» устроил ДТП на калужской трассе
По предварительным данным полиции, 47-летний водитель грузовой «Газели» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в автоцистерну. После этого «Газель» отлетела во встречный «Мицубиси Лансер».
Травмы получили водитель «Газели», а также 32-летний мужчина, управлявший «Мицубиси». Обоих доставили в больницу.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....