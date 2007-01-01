 Водитель «Газели» устроил ДТП на калужской трассе

Авария произошла около 5:45 утра в пятницу, 2 августа, на дороге М3 «Украина» недалеко от поворота на Мещовск.

По предварительным данным полиции, 47-летний водитель грузовой «Газели» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в автоцистерну. После этого «Газель» отлетела во встречный «Мицубиси Лансер».

Травмы получили водитель «Газели», а также 32-летний мужчина, управлявший «Мицубиси». Обоих доставили в больницу.