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Две женщины пострадали в аварии на дороге Калуга – Таруса

Дмитрий Ивьев

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло недалеко от Ферзиково днем в четверг, 1 августа.

Дмитрий Ивьев 183 Читайте KP40.RU: