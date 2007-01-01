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Главная Новости Происшествия Две женщины пострадали в аварии на дороге Калуга – Таруса
Происшествия

Две женщины пострадали в аварии на дороге Калуга – Таруса

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло недалеко от Ферзиково днем в четверг, 1 августа.
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
0 183
Читайте KP40.RU:

По предварительным данным, 61-летний водитель «Пежо Партнер» двигался в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовую «Газель».

В больницу попали две пассажирки «Пежо» - 53 и 24 лет.

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Лента комментариев
nalya

У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
16:03 01.08
2 2203
SergeyKLG

А может слишком много машин в городе?

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
14:59 01.08
5 1869
Василёк

аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку.

...
Происшествия
В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина
14:48 01.08
1 1486
mrTJohn

Коньки подкинул

...
Криминал
Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
13:54 01.08
1 747
mrTJohn

Стали известны подробности

...
Происшествия
Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области
13:51 01.08
1 1535
Василёк

вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:20 01.08
5 1869
Василёк

и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф.

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
13:15 01.08
2 2203
нико

Правильное решение. И не надо говорить,что бабушкам трудно пройти 100 метров до соседнего перехода.В многих местах ,только до автобусной осановки или магазина, нужно пройти не одну сотню метров. Невозможно около каждого дома построить переход.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:15 01.08
5 1869
bmnw

Можно было подойти к проблеме этого затора по-другому: перекрыть на этом куске автомобильное движение, а автомобили пустить через Степана Разина, Тульскую, Энгельса

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:44 01.08
5 1869
SergeyKLG

"а также в районе сквера Защитников Отечества." А тут безопасно? У жителей спросили мнение о переносе перехода? Или только у водителей? Пробок меньше не станет.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:28 01.08
5 1869
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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