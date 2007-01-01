120 человек ищут пропавшего в Калужской области 11-летнего мальчика
На место происшествия в деревне Уланово Медынского приехали волонтеры не только из Калужской, но и Московской и Тульской областей, рассказали в ночь на 2 августа в «ЛизаАлерт Калуга».
Ребенок исчез 31 июля. Пока нет информации, где он может находиться.
- Мы задействовали несколько информационных координаторов, которые круглосуточно принимают звонки со свидетельствами, обзванивают больницы и распространяют информацию в сети, - рассказали в поисково-спасательном отряде. - Работают направления, отвечающие за: регистрацию добровольцев, фиксирование задач, обеспечение связи, взаимодействие со СМИ и работу с треками и картами. Пешие поисковики продолжают осмотр местности, опрос и расклейку ориентировок. Автономные экипажи выполняют удаленные задачи по распространению информации и проверке свидетельств. Также за сегодняшний день было привлечено кинологическое направление, отработала следовая собака, и некоторые зоны поиска закрыты с помощью наших пилотов БПЛА.
Водителей просят проверить записи с регистраторов, если они проезжали по дорогам Медынь-Малоярославец, Медынь-Юхнов, Медынь-Кондрово, Медынь-Кременское с 18:00 31 июля и до настоящего времени.
Сообщить информацию о ребенке можно по телефонам 112 или 88007005452.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....