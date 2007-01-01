120 человек ищут пропавшего в Калужской области 11-летнего мальчика

На место происшествия в деревне Уланово Медынского приехали волонтеры не только из Калужской, но и Московской и Тульской областей, рассказали в ночь на 2 августа в «ЛизаАлерт Калуга».

Ребенок исчез 31 июля. Пока нет информации, где он может находиться.

- Мы задействовали несколько информационных координаторов, которые круглосуточно принимают звонки со свидетельствами, обзванивают больницы и распространяют информацию в сети, - рассказали в поисково-спасательном отряде. - Работают направления, отвечающие за: регистрацию добровольцев, фиксирование задач, обеспечение связи, взаимодействие со СМИ и работу с треками и картами. Пешие поисковики продолжают осмотр местности, опрос и расклейку ориентировок. Автономные экипажи выполняют удаленные задачи по распространению информации и проверке свидетельств. Также за сегодняшний день было привлечено кинологическое направление, отработала следовая собака, и некоторые зоны поиска закрыты с помощью наших пилотов БПЛА.

Водителей просят проверить записи с регистраторов, если они проезжали по дорогам Медынь-Малоярославец, Медынь-Юхнов, Медынь-Кондрово, Медынь-Кременское с 18:00 31 июля и до настоящего времени.

Сообщить информацию о ребенке можно по телефонам 112 или 88007005452.