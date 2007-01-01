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На трассе в Калужской области произошло лобовое ДТП

Дмитрий Ивьев

На дороге М3 «Украина» недалеко от поворота на Мещовск столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Мицубиси».

Дмитрий Ивьев 457 Читайте KP40.RU: