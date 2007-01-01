Пропавшего ребенка до сих пор не нашли в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 11-летний Амин Алиев исчез 31 июля.

Поиском ребенка занимаются родные школьника, полицейские и волонтеры.

Следственные действия также проводит Следственный комитет.

- Осмотры с применением криминалистической техники проведены на земельном участке в деревне Уланово Медынского района, где семья ведет деятельность по выращиванию скота, а также в квартире по месту жительства малолетнего в Медыни, - рассказали в СК. - Криминалисты фиксируют обстановку на месте происшествия, изымают следы, которые могут позволить идентифицировать пропавшего ребенка, а также предметы, имеющие значение для установления обстоятельств его исчезновения. В целях установления местонахождения ребенка проверяются водоемы, колодцы, а также погреба, подвалы, чердаки, щитовые электроподстанций и иные помещения, приспособленные под временное пребывание человека.