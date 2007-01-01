Пропавшего ребенка до сих пор не нашли в Калужской области
Поиском ребенка занимаются родные школьника, полицейские и волонтеры.
Следственные действия также проводит Следственный комитет.
- Осмотры с применением криминалистической техники проведены на земельном участке в деревне Уланово Медынского района, где семья ведет деятельность по выращиванию скота, а также в квартире по месту жительства малолетнего в Медыни, - рассказали в СК. - Криминалисты фиксируют обстановку на месте происшествия, изымают следы, которые могут позволить идентифицировать пропавшего ребенка, а также предметы, имеющие значение для установления обстоятельств его исчезновения. В целях установления местонахождения ребенка проверяются водоемы, колодцы, а также погреба, подвалы, чердаки, щитовые электроподстанций и иные помещения, приспособленные под временное пребывание человека.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....