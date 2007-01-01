В Калуге двухлетний мальчик и женщина пострадали в аварии на улице Зеленой

В полиции рассказали о происшествии, которое произошло утром 31 июля на перекрестке с улицей Валентины Никитиной.

По предварительным данным, водитель молоковоза ехал по второстепенной дороге, не пропустил легковушку, а потом скрылся с места происшествия.

Травмы получили 34-летняя женщина, управлявшая «Рено», и ехавший с ней двухлетний мальчик. Их госпитализировали.