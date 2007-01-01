В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина

Авария произошла днем в четверг, 1 августа, у подземного перехода.

По предварительным данным, водитель двигался в сторону центра и не справился с управлением.

От машины отлетел передний бампер.

В течение часа движение со стороны Правого берега было затруднено.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.