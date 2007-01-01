Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Авария произошла около 5 утра в четверг, 1 августа, на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительным данным полиции, у деревни Каторгино 44-летний водитель грузовой «Газели» допустил столкновение с легковым «Джили».

Погибла 38-летняя пассажирка легковушки.

Водитель этого автомобиля и дети 8 и 11 лет с травмами доставлены в больницу.