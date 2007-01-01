Автомобилистов попросили помочь с поиском 11-летнего мальчика в Калужской области

В деревне Уланово Медынского района 31 июля пропал 11-летний Амин Алиев.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» в четверг обратились к автомобилистам, которые 31 июля с 14:00 до 22:00 проезжали по дорогам Калуга-Медынь и Медынь-Обнинск.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Амина, - говорится в комментарии «ЛизаАлерт».

Мальчик был одет в зеленую кофту, светло-зеленую футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Информацию о пропавшем человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.