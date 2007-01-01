Автомобилистов попросили помочь с поиском 11-летнего мальчика в Калужской области
По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» в четверг обратились к автомобилистам, которые 31 июля с 14:00 до 22:00 проезжали по дорогам Калуга-Медынь и Медынь-Обнинск.
- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Амина, - говорится в комментарии «ЛизаАлерт».
Мальчик был одет в зеленую кофту, светло-зеленую футболку, черные штаны и черные кроссовки.
Информацию о пропавшем человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....