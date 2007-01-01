После пропажи 11-летнего мальчика в Калужской области возбудили уголовное дело

Как мы уже рассказывали, Амин Алиев не вернулся домой в деревне Уланово Медынского района 31 июля.

Родители не смогли найти ребенка и обратились в полицию. К работе подключились волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств исчезновения мальчика, в поисках используются разыскные собаки, возможности технических средств, - прокомментировали в СК.

Информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.