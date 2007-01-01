После пропажи 11-летнего мальчика в Калужской области возбудили уголовное дело
Родители не смогли найти ребенка и обратились в полицию. К работе подключились волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств исчезновения мальчика, в поисках используются разыскные собаки, возможности технических средств, - прокомментировали в СК.
Информацию о мальчике можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....