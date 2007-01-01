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Происшествия

Квартира сгорела в Кондрово

Пожар произошел около 7 утра в среду, 31 июля, в доме в переулке Крупской, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
09:39 сегодня
0 156
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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