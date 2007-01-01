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Происшествия

49-летняя женщина попала в больницу после аварии с лосем

Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
0 383
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, животное выбежало на дорогу утром во вторник, 30 июля, на дороге Барятино – Асмолово в Барятинском районе.

В этот момент там на «Ладе Гранта» ехала женщина.

С травмами ее отвезли в больницу.

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