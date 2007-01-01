49-летняя женщина попала в больницу после аварии с лосем

Как мы уже рассказывали, животное выбежало на дорогу утром во вторник, 30 июля, на дороге Барятино – Асмолово в Барятинском районе.

В этот момент там на «Ладе Гранта» ехала женщина.

С травмами ее отвезли в больницу.