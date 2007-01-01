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Происшествия

Пожар на Правом берегу произошел в Калуге

Вечером 30 июля сообщение о происшествии поступило с 1-го Академического проезда.
Дмитрий Ивьев
07:25 сегодня
0 473
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Там на промышленном объекте загорелся гидравлический пресс, сообщили в МЧС.

Огонь удалось потушить, он не распространился на все здание.

Из людей никто не пострадал.

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mrTJohn

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shurup

Так-то это был небольшой сарказм.

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shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

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