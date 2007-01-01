Пожар на Правом берегу произошел в Калуге

Вечером 30 июля сообщение о происшествии поступило с 1-го Академического проезда.

Там на промышленном объекте загорелся гидравлический пресс, сообщили в МЧС.

Огонь удалось потушить, он не распространился на все здание.

Из людей никто не пострадал.