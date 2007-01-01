Беспилотник сбили в Калужской области
Военные уничтожили его в небе над Куйбышевским районом в ночь на среду, 31 июля.
Это был БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Глава региона рассказал, что никто из людей не пострадал, разрушений на земле нет.
Ранее Шапша сообщал о сбитых беспилотниках в Калужской области в мае нынешнего года. А в июне поступала официальная информация о найденных обломках в Кировском районе.
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