Беспилотник сбили в Калужской области

Военные уничтожили его в небе над Куйбышевским районом в ночь на среду, 31 июля.

Это был БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона рассказал, что никто из людей не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее Шапша сообщал о сбитых беспилотниках в Калужской области в мае нынешнего года. А в июне поступала официальная информация о найденных обломках в Кировском районе.