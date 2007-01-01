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Беспилотник сбили в Калужской области

Военные уничтожили его в небе над Куйбышевским районом в ночь на среду, 31 июля.
Дмитрий Ивьев
07:36 сегодня
1 1168
Читайте KP40.RU:

Это был БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона рассказал, что никто из людей не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее Шапша сообщал о сбитых беспилотниках в Калужской области в мае нынешнего года. А в июне поступала официальная информация о найденных обломках в Кировском районе.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

Красное и белое. 😮

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В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

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shurup

Так-то это был небольшой сарказм.

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harier

Вы продолжаете угорать и издеваться над сайтом?

...
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Беспилотник сбили в Калужской области
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shurup

Ранее городской голова Дмитрий Денисов рассказывал, что корты строит частная компания, бюджетные деньги на них не тратят.

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ILR

Стыдиться должны не жители, а те кто делает через одно место, ворует при строительстве и те, кто должен следить за всем этим.

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4 2419
maks17

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...
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15:13 30.07
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maks17

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15:04 30.07
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shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
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14:13 30.07
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