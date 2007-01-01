19-летняя девушка устроила массовое ДТП на улице Ленина в Калуге

В полиции сообщили подробности об аварии, которая произошла поздно вечером 29 июля.

По предварительным данным, юная калужанка за рулем «Фольксвагена» двигалась со стороны Карла Либкнехта в сторону улицы Билибина, выехала на встречку и врезалась в «БМВ».

После этого «Фольксваген» отбросило в припаркованную грузовую «Газель».

Травмы получила девушка, управлявшая «Фольксвагеном». Врачи оказали ей помощь на месте.