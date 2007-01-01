Четырехлетний мальчик пострадал в столкновении трех машин под Калугой

Авария произошла около 22:15 в понедельник, 29 июля, на дороге Калуга – Медынь недалеко от развязки с трассой М3 «Украина», рассказали в полиции.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Мицубиси Лансер» двигался в сторону Льва Толстого, не соблюдал дистанцию и врезался в попутные «Форд Фокус» и «Хонду Аккорд».

«Хонда» буксировала «Форд» на тросе.

Травмы получил ребенок, находившийся в «Форде». Его отвезли в больницу.