438 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Водитель «Лады» сбил лося в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 11 утра во вторник, 30 июля, в Барятинском районе, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 438 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: