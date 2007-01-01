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Происшествия

Водитель «Лады» сбил лося в Калужской области

Авария произошла около 11 утра во вторник, 30 июля, в Барятинском районе, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
12:53 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Животное выскочило на дорогу у деревни Отъезжее.

В машине пострадал один человек.

О судьбе лося пока не сообщается.

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