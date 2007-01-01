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Происшествия

Мужчина с байдаркой пропал в Калужской области

59-летний Александр Лебедев в воскресенье, 28 июля, сплавлялся по Угре в Юхнове и исчез.
Дмитрий Ивьев
10:58 сегодня
0 527
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Фото опубликовали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Его рост – 180 сантиметров. На мужчине были белая рубашка и темно-синие брюки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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