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Мужчина с байдаркой пропал в Калужской области

Дмитрий Ивьев

59-летний Александр Лебедев в воскресенье, 28 июля, сплавлялся по Угре в Юхнове и исчез.

Дмитрий Ивьев 527 Читайте KP40.RU: