Момент кражи цветов в центре Калуги попал на видео
Поздно вечером в субботу, 27 июля, женщина оборвала вазоны у бизнес-центра на улице Суворова.
Нашей редакции предоставили запись с камеры наблюдения.
Калужанка, судя по всему, специально готовилась к акции. Она взяла с собой пакет, наполнила его и ушла по Суворова в сторону улицы Герцена.
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Nooff
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...
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