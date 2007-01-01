Момент кражи цветов в центре Калуги попал на видео

Поздно вечером в субботу, 27 июля, женщина оборвала вазоны у бизнес-центра на улице Суворова.

Нашей редакции предоставили запись с камеры наблюдения.

Калужанка, судя по всему, специально готовилась к акции. Она взяла с собой пакет, наполнила его и ушла по Суворова в сторону улицы Герцена.