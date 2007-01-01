Огромное дерево сломалось в парке Циолковского в Калуге
При этом некоторые посетители парка продолжали сидеть на скамейки под нависшим стволом.
Видно, что дерево было гнилое внутри.
Днем в понедельник территорию вокруг опасного дерева огородили. На место приехали коммунальщики.
На прошлой неделе в городской управе сообщали, что в 2024 году в Калуге в четыре раза увеличилось количество упавших деревьев.
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...