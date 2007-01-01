Огромное дерево сломалось в парке Циолковского в Калуге

Утром 29 июля сообщения об этом появились в социальных сетях.

При этом некоторые посетители парка продолжали сидеть на скамейки под нависшим стволом.

Видно, что дерево было гнилое внутри.

Днем в понедельник территорию вокруг опасного дерева огородили. На место приехали коммунальщики.

На прошлой неделе в городской управе сообщали, что в 2024 году в Калуге в четыре раза увеличилось количество упавших деревьев.