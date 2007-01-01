Стали известны подробности о ДТП с тремя погибшими в Калужской области

Как мы уже рассказывали, авария произошла в ночь на 28 июля на трассе А130 в Спас-Деменском районе недалеко от границы с Куйбышевским районом.

По предварительным данным, 72-летний водитель «Хендая Акцент» двигался со стороны Москвы, начал обгонять фуру и врезался во встречный «Рено Лагуна». После этого «Хендай» отбросило под фуру.

Погибли пожилой водитель «Хендая», его 22-летний пассажир, а также 47-летний водитель «Рено».