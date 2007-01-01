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Прораба судят за смерть рабочего на стройплощадке

Дмитрий Ивьев

Трагедия произошла еще в 2022 году в деревне Войлово Людиновского района, а в понедельник, 29 июля, стало известно о завершении расследования уголовного дела.

Дмитрий Ивьев 234 Читайте KP40.RU: