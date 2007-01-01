Прораба судят за смерть рабочего на стройплощадке
- По версии следствия, обвиняемый, на которого были возложены обязанности по соблюдению техники безопасности, допустил нахождение одного из рабочих строительной бригады на дне траншеи с неукрепленными откосами, - прокомментировали в Следственном комитете. - Данное нарушение повлекло гибель рабочего в результате обвала грунта.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...
Да там и не разгонишься, везде лежачие полицейские, место и для пешеходов хватает и машин, мне кажется просто что жители хотят, чтобы улица их чисто была ), и чтобы никто не ездил кроме них. Раньше ведь было так, а тут на тебе. Увы уважаемые жильцы, так не будет, но и преувеличивать не нужно, что пыль там чуть ли не столбом стоит - это если бы там гоняли по 60 км/ч и не было бы асфальта, а места там полно чтобы даже двум машинам параллельно ехать....