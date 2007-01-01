В Калужской области пропала 83-летняя женщина

Вера Илюшина ушла в неизвестном направлении в поселке Середейский Сухиничского района, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост пенсионерки – 160 сантиметров. Она была одета в зеленую футболку, красно-оранжевые брюки, сине-красные тапочки и белый берет.

С собой у женщины была черная сумка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.