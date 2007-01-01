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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел в ночь на понедельник, 29 июля, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
09:54 сегодня
0 441
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Около 4:30 загорелся частный дом в переулке Тарусском в селе Некрасово Тарусского района.

Огонь полностью охватил здание.

По данным спасателей, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Николай Афанасьевич Кубяк родился 29 июля 1881 года в Мещовске Калужской губернии. Свою знаменитую ныне на всю Калугу фамилию, он унаследовал от отца-поляка, при этом в анкетах в пятом пункте всегда писал, что он «русский».

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letexa22

Светлогорск однозначно для семейного отдыха. Тихо, спокойно, чистый воздух, везде сосны, очень много зелени. На каждом шагу санаторий или гостевой дом. Много старых немецких вилл. Красиво

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Nooff

Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"

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нико

"Полностью строительные бригады покинут территорию Синих мостов в сентябре нынешнего года." А когда вернутся переделывать? Просьба,не трогайте 30 сантиметровую подушку из бетона залитую при СССР. Только в неё верим)))

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Mathematik

Что же этот старик велосипедную каску не надел?

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а бритоголовые интеллектуалы там что делали ?

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Alexandr Seva

Уважаемые жители указанного района. Вы неплохо в свое время там устроились, поэтому нытье с вашей стороны это наглость и не уважение к другим людям.

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Виталий Гераськин

Да там и не разгонишься, везде лежачие полицейские, место и для пешеходов хватает и машин, мне кажется просто что жители хотят, чтобы улица их чисто была ), и чтобы никто не ездил кроме них. Раньше ведь было так, а тут на тебе. Увы уважаемые жильцы, так не будет, но и преувеличивать не нужно, что пыль там чуть ли не столбом стоит - это если бы там гоняли по 60 км/ч и не было бы асфальта, а места там полно чтобы даже двум машинам параллельно ехать.

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