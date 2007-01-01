В Калуге и Жуковском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны
Специалисты обезвредили опасные находки.
Один артиллерийский находился на улице Баррикад, а второй в лесу в районе деревни Глядово.
Об этом 27 июля сообщило МЧС.
Спасатели вновь напомнили, что при обнаружении боеприпасов по ним нельзя бить, прикасаться к ним, закапывать в землю или бросать в водоем, пытаться их разобрать или распилить, а также бросать в костер либо разводить огонь рядом с ним.
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