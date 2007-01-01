В Калуге сбили пешехода на улице Ленина

Его состояние уточняется.

В субботу, 27 июля, в областном центре произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Водитель «Хендая» сбил человека.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.