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Происшествия

В Калуге сбили пешехода на улице Ленина

Его состояние уточняется.
Софья Фирсова
15:42 сегодня
0 223
Читайте KP40.RU:

В субботу, 27 июля, в областном центре произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Водитель «Хендая» сбил человека.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

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