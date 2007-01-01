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Происшествия

Мотоциклист сбил велосипедиста в Калужской области

Авария произошла в деревне Анисово Городище Кировского района днем 26 июля, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
16:03 сегодня
0 159
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По предварительным данным, травмы получил человек, который ехал на велосипеде.

Подробности пока не сообщаются.

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