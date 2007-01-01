197 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Три человека пострадали в столкновении двух «Тойот» в Медыни

Дмитрий Ивьев

В полиции сообщили подробности о происшествии на улице Карла Либкнехта, которое произошло днем 25 июля.

Дмитрий Ивьев 197 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: