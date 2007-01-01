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Происшествия

Два человека пострадали в перевернувшемся УАЗе

Авария произошла утром 25 июля у деревни Полюдово Жиздринского района.
Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
0 166
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

По предварительным данным полиции, 22-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадал сам автомобилист и его 49-летний пассажир. Мужчин отвезли в больницу.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

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Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это.

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По Анненкам тоже иногда проезжают с сильным ревом моторов.И вообще не встречал водятлов на мотоциклах, соблюдающих скоростной режим.

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Геннадий Иванов

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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