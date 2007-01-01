Два человека пострадали в перевернувшемся УАЗе

Авария произошла утром 25 июля у деревни Полюдово Жиздринского района.

По предварительным данным полиции, 22-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадал сам автомобилист и его 49-летний пассажир. Мужчин отвезли в больницу.