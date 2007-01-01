1192 Фото: прокуратура Калужской области.

Стали известны подробности о гибели велосипедиста в центре Калуги

Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел утром 26 июля на перекрестке улиц Кирова и Ленина.

Дмитрий Ивьев 1192 Фото: прокуратура Калужской области. Читайте KP40.RU: