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Велосипедист погиб в центре Калуги

Инцидент произошел утром в пятницу, 26 июля, на перекрестке улиц Кирова и Ленина. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».
Дмитрий Ивьев
10:23 сегодня
0 158
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Изначально сообщалось, что велосипедиста сбил автомобиль. Однако в полиции нам сообщили, что второго участника не было.

Телеканал «Ника ТВ» опубликовал информацию, что велосипедист мог наехать на дождеприемную решетку – переднее колесо застряло, от резкой остановки человек упал, ударился головой об асфальт и скончался.

Устанавливаются точные обстоятельства.

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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 25.07
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 25.07
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colorkaluga

Верните "вышку" !

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13:31 25.07
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mik27

Калужские бездельники.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 25.07
4 1820
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 25.07
4 1820
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 25.07
1 6115
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

...
Общество
Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 25.07
1 2052
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 25.07
4 1820
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
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Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 25.07
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
Общество
25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 25.07
7 4429
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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