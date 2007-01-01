Велосипедист погиб в центре Калуги

Инцидент произошел утром в пятницу, 26 июля, на перекрестке улиц Кирова и Ленина. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Изначально сообщалось, что велосипедиста сбил автомобиль. Однако в полиции нам сообщили, что второго участника не было.

Телеканал «Ника ТВ» опубликовал информацию, что велосипедист мог наехать на дождеприемную решетку – переднее колесо застряло, от резкой остановки человек упал, ударился головой об асфальт и скончался.

Устанавливаются точные обстоятельства.