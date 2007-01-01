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Происшествия

УАЗ перевернулся в Калужской области

Авария произошла утром 25 июля в селе Полюдово Жиздринского района, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
0 197
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

УАЗ съехал в кювет и перевернулся.

Сообщается о нескольких пострадавших в результате аварии.

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Лента комментариев
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Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

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закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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предупредили и попросили не дышать ?

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Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

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Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

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Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

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