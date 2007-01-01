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Происшествия

27-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ладе»

Авария произошла около 4 утра 24 июля на дороге Голодское – Суворов – Одоев в Перемышльском районе.
Дмитрий Ивьев
10:54 сегодня
0 335
Читайте KP40.RU:

По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением у села Гремячево, сообщили в полиции.

Автомобиль перевернулся в кювете.

С травмами водителя отвезли в больницу.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

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закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

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Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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