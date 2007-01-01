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Происшествия

Самокатчика сбили в Тарусе

Авария произошла поздно вечером в среду, 24 июля, на улице Ленина, сообщили в калужском МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
0 125
Читайте KP40.RU:

По предварительным данным, человека на самокате сбил автомобиль «Ситроен».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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