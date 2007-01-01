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Происшествия

Мотоциклист пострадал в аварии в Кирове

ДТП произошло около 16:50 в среду, 24 июля, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:56 сегодня
0 127
Читайте KP40.RU:

По предварительным данным, байкер не справился с управлением.

Информация о его состоянии уточняется.

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