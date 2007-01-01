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Происшествия

Квартира сгорела в Думиничах

Пожар произошел вечером в среду, 24 июля, сообщили в калужском МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:35 сегодня
0 121
Читайте KP40.RU:

Горела квартира в доме на проспекте Мира.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины пожара устанавливаются.

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