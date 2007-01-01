Военный вертолет разбился в Калужской области
Крушение Ми-28 произошло рано утром в четверг, 25 июля
Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Владислав Шапша. Он рассказал, что на месте крушения работают спасатели и оперативная группа.
В министерстве обороны России уточнили, что вертолет выполнял плановый полет и упал, по предварительным данным, из-за технической неисправности. Экипаж погиб, передает ТАСС.
Также Минобороны заявило, что в месте падения безлюдная местность, на земле нет разрушений.
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