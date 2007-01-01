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Военный вертолет разбился в Калужской области

Крушение Ми-28 произошло рано утром в четверг, 25 июля
Дмитрий Ивьев
07:57 сегодня
0 1002
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Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Владислав Шапша. Он рассказал, что на месте крушения работают спасатели и оперативная группа.

В министерстве обороны России уточнили, что вертолет выполнял плановый полет и упал, по предварительным данным, из-за технической неисправности. Экипаж погиб, передает ТАСС.

Также Минобороны заявило, что в месте падения безлюдная местность, на земле нет разрушений.

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