Военный вертолет разбился в Калужской области

Крушение Ми-28 произошло рано утром в четверг, 25 июля

Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Владислав Шапша. Он рассказал, что на месте крушения работают спасатели и оперативная группа.

В министерстве обороны России уточнили, что вертолет выполнял плановый полет и упал, по предварительным данным, из-за технической неисправности. Экипаж погиб, передает ТАСС.

Также Минобороны заявило, что в месте падения безлюдная местность, на земле нет разрушений.