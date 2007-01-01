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Новость дня Происшествия

На видео попал момент аварии с перевертышем в центре Калуги

Авария произошла вечером 23 июля недалеко от перекрестка улиц Кирова и Плеханова.
Дмитрий Ивьев
12:02 сегодня
0 1646
Читайте KP40.RU:

Момент столкновения попал на камеру системы «Безопасный город».

По предварительным данным, водитель «Мицубиси» двигался со стороны сквера Мира, опережал другие машины, перестраиваясь из полосы в полосу, но зацепил «Чери» и перевернулся.

По счастливой случайности он не задел встречный автомобиль.

В результате аварии никто не пострадал.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

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Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

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маэстро 🤧😂

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если это итог ... то я нам не завидую

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1 694
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