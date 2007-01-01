На видео попал момент аварии с перевертышем в центре Калуги
Авария произошла вечером 23 июля недалеко от перекрестка улиц Кирова и Плеханова.
Момент столкновения попал на камеру системы «Безопасный город».
По предварительным данным, водитель «Мицубиси» двигался со стороны сквера Мира, опережал другие машины, перестраиваясь из полосы в полосу, но зацепил «Чери» и перевернулся.
По счастливой случайности он не задел встречный автомобиль.
В результате аварии никто не пострадал.
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