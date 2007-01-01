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Происшествия

Заброшенное здание горело в Калужской области

Около 5 утра в среду, 24 июля, пожар произошел в селе Новослободск Думиничского района, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
10:16 сегодня
0 279
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Там горел нежилой дом.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

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Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

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ajax

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маэстро 🤧😂

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если это итог ... то я нам не завидую

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