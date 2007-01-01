Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на трассе в Калужской области

В полиции сообщили подробности о ночном происшествии на дороге М3 «Украина» в Жиздринском районе.

Около 2:00 во вторник, 23 июля, там столкнулись «Лада Ларгус» и «Рено Меган».

По предварительным данным, 28-летний водитель «Рено» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

На месте аварии погиб 62-летний пассажир «Ларгуса».

Травмы получили 56-летний водитель «Лады», его 46-летний пассажир, водитель «Рено» и его пассажиры 37 и 23 лет.