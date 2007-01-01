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Главная Новости Происшествия Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на трассе в Калужской области
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на трассе в Калужской области

В полиции сообщили подробности о ночном происшествии на дороге М3 «Украина» в Жиздринском районе.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
0 673
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Около 2:00 во вторник, 23 июля, там столкнулись «Лада Ларгус» и «Рено Меган».

По предварительным данным, 28-летний водитель «Рено» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

На месте аварии погиб 62-летний пассажир «Ларгуса».

Травмы получили 56-летний водитель «Лады», его 46-летний пассажир, водитель «Рено» и его пассажиры 37 и 23 лет.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
15:08 сегодня
1 650
Александр Щербаков

Куда пропал весь мотобат?

...
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В Калуге 14-летний мотоциклист врезался во внедорожник
12:22 сегодня
1 621
Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

...
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11:54 сегодня
1 863
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

...
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3 4833
Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

...
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10:23 сегодня
3 1862
ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

...
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Калужская легкоатлетка завоевала «серебро» на первенстве России
09:58 сегодня
2 678
Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
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«Буран» переезжает из Калужской области на Урал
09:24 сегодня
1 3536
Василёк

маэстро 🤧😂

...
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23:35 23.07
1 904
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
Авто и транспорт
В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
23:27 23.07
1 694
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
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23:26 23.07
2 933
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