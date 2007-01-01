Лихач снес два пролета ограждения в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, авария произошла поздно вечером 23 июля недалеко от перекрестка улиц Кирова и Плеханова.

Очевидцы рассказали, что автомобиль «Мицубиси» двигался со стороны сквера Мира. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение.

На встречке машина перевернулась рядом с остановкой.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Другие автомобили также не повреждены.