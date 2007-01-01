+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Лихач снес два пролета ограждения в центре Калуги
Новость дня Происшествия

Лихач снес два пролета ограждения в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, авария произошла поздно вечером 23 июля недалеко от перекрестка улиц Кирова и Плеханова.
Дмитрий Ивьев
09:34 сегодня
0 282
Читайте KP40.RU:

Очевидцы рассказали, что автомобиль «Мицубиси» двигался со стороны сквера Мира. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение.

На встречке машина перевернулась рядом с остановкой.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Другие автомобили также не повреждены.

Новости по тегу
дтп видео
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
Общество
«Буран» переезжает из Калужской области на Урал
09:24 сегодня
1 1145
Василёк

маэстро 🤧😂

...
Статьи, аналитика, репортажи
Он работает даже в 90: яркие подсолнухи и фото из жизни Зураба Церетели - на новой выставке в Калуге
23:35 23.07
1 719
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
Авто и транспорт
В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
23:27 23.07
1 590
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
23:26 23.07
2 696
Василёк

а никому не кажется, что работы "в рамках содержания", чтобы иметь результат, должны проводиться регулярно ??? А судя по виду про них там не слышали несколько десятков лет ...

...
Авто и транспорт
Жителей Калуги напугало состояние опор моста
23:24 23.07
2 1456
ajax

А про расширение парковки у Клинической больницы, МНТК и ракового корпуса нигде ничего не сказано???

...
Авто и транспорт
Новые запрещающие дорожные знаки установили в Калуге
23:16 23.07
1 1808
ajax

А по моим данным фамилия девушки: "КоРнева"!!!

...
Спорт
Калужская легкоатлетка завоевала «серебро» на первенстве России
23:11 23.07
1 509
ILR

Хороший был задел советской эпохи, только он не бесконечен...

...
Авто и транспорт
Жителей Калуги напугало состояние опор моста
20:12 23.07
2 1456
ILR

Только когда Денисов обратит внимание на улицу Билибина (от Московской площади до ул. Ленина и даст поручение своим подчинённым?.😡

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
20:08 23.07
3 3983
VGA

Кнопка "Отправить" комментарий "нажимается" только если она выше нижнего края браузера на несколько сантиметров. Сначала я думал, что для отправки должна быть видна надпись "Просим вас воздержаться от...", но когда видна небольшая часть надписи, то на верхнюю часть кнопки нажать можно, а на нижнюю - нет.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:14 23.07
37 11206
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjJYYjdZZ3YwOHhiWnU5NVlUSDRNV0E9PSIsInZhbHVlIjoiN1FuZ1R5YmJjV3YrWGRvOHI2c3N5S3M0U3FQR0ZjejMzMnV5NmhLTzV0emRPb0VuUXF0K3JaTno1SGMwZFd3RGZrcU9WYjNGeFM1WnFzS3JXUTFySHZ1UEFkV1dtVHhCMVV5SVNnRDVpTDRuNWtTYjFQalF1a2t2SDZTQTl4OElJdUIzVTdtL2wzMmRKUWliZmhWR01melJnVVpNbFpXcTR0RGRTK0hFR2VkMTRmSmtsRUlMZXFkazVOTXFnZjAwcy81NU9qMG9mVzdYWlprYnBBazV0VlRsYkZsQ2pha0x3YW9aS1J0QnBRL0F4TUFUQXo2VXAzQTVoUm1RcXg0YlFlOXBzQk1NM0hTbkdFbDBzdUw0Ujd0ZldmUTZ5SERhYUhNMW14Y1JIK1YyUmk2aXh5WmRIVEp0Tjk4Q3BDeDQ2akl2a2VYUjQ1eUVrZGx5RHhFRFRUbms1bVV1cGFxbEk5YUFzWDN6bkJ5YmVGODR0clQxVFhNWk9VdCt4YjdBYWE2bTJhRDF2STVIRG5rdWQ3dkxFbVMySTNxaG13WFFKckJJQmErcFFCNUJnMkpZMVp6ZlpDdGp4Tlp3VFRmd0dIQ1VtZGFHa1BidkhmanFpVGJXTjVlejJ6dFcvVy9PUitCMUdiVGpPQnJEWk85ZzJEcjAvVmEvcG13c0NrMXVBL2MzYS8wRUdITXlxY2lwWkkyTlh5bGg2bVJicU16Q3FCRCtDNjZza1BWSFVVQndScTdQVnZVemg5Q3R5RXdJSVpZbGZBSmt5b1dEOFlGYzVrNnUzZkpMTWkwWTlCUVhqQVl3ZzdKYXlNZllHbTF3TUpQVHN1R2Z3ajZibk0vVyIsIm1hYyI6IjAzNDMwYTUzNTBjMjYwZGE3OTNjM2Y0YzhjZDIxZTA1MDFkYzM1Njk3YzI1YzYzNjZjMjE1NmU1ZDJkNTM2MzUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImpFajlkY09LTlYwSFFBOHhKTHhSTUE9PSIsInZhbHVlIjoiTFpXdHFqdEh5ajkwTG1NWnJVYkMyRHVFaDlrVDY5RGJYWE9sRGhxeHZqazdwcmZvUVgvOTNURVBnaHNvWWpqNG50dUhhZVdLaTQ2enVPbXk4RWRLLzdFLzYvTEVsUTZXQ0R3MDFJZWJ4Zk1LclZVQlBwTWZra0JFZ0FsNFd6aWVFUWJuR3F6RE1FMHR0S2pCNmFNaEVFcW4wdGRCcVgrM0EyenZJdjBxL1p2UDkxbUxhNkY5dEhucnNnazNneGJRTGpudEFsVjJsYmZQRFI5cmJXK0NtYkJ3a3NWb1B5SDFtOG5PeFV3VnM2WHNqM0ZLcGFYYkRJblhjV1k2YkVHYUJaZGt2Y25ZSnNvenJkS2FzSnRQbjUrMjFXNjcraVdDODlCbWJWeHJkcVQxQm1KNjBQeFA3OTNYeTFiNmpJbmhxMGl4ZFQzRCttdk9ESlM3bUhRWlZkcFFmRHBVYURKUm5vZGl5TUxKWGNyaWNFL0FudENUaW9Sd1phcDFSdnlRK01aSFV1WU8yN0hXSHZrbGl4ckR5YnhQWkx5UmFGMEo2bG1HSnJGT2JtaFZEekVRblZGNGJBMXZsc0RROW14TiIsIm1hYyI6IjdhYTk4MzQ2NjY2NzgwODI3YjY0NTFmNTExZWUyNDJiYWU1ZjJiNmM1MjQ5M2JjZjVlNzVkNzRlYTg4ZTYwODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+