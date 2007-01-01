Лихач снес два пролета ограждения в центре Калуги
Как мы уже рассказывали, авария произошла поздно вечером 23 июля недалеко от перекрестка улиц Кирова и Плеханова.
Очевидцы рассказали, что автомобиль «Мицубиси» двигался со стороны сквера Мира. Водитель не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение.
На встречке машина перевернулась рядом с остановкой.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Другие автомобили также не повреждены.
Лента комментариев
VGA
Кнопка "Отправить" комментарий "нажимается" только если она выше нижнего края браузера на несколько сантиметров. Сначала я думал, что для отправки должна быть видна надпись "Просим вас воздержаться от...", но когда видна небольшая часть надписи, то на верхнюю часть кнопки нажать можно, а на нижнюю - нет....
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