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Новость дня Происшествия

«Мицубиси» перевернулся на улице Кирова в Калуге

Авария произошла поздно вечером во вторник, 23 июля.
Дмитрий Ивьев
09:20 сегодня
0 280
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По предварительным данным, водитель внедорожника ехал со стороны сквера Мира, не справился с управлением, снес ограждение и перевернулся на встречной полосе у остановки общественного транспорта. Фото с места аварии опубликовали в сообществе «Калуга» в ВК.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Устанавливается, был ли водитель пьян.

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Лента комментариев
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