«Мицубиси» перевернулся на улице Кирова в Калуге
Авария произошла поздно вечером во вторник, 23 июля.
По предварительным данным, водитель внедорожника ехал со стороны сквера Мира, не справился с управлением, снес ограждение и перевернулся на встречной полосе у остановки общественного транспорта. Фото с места аварии опубликовали в сообществе «Калуга» в ВК.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Устанавливается, был ли водитель пьян.
Лента комментариев
VGA
Кнопка "Отправить" комментарий "нажимается" только если она выше нижнего края браузера на несколько сантиметров. Сначала я думал, что для отправки должна быть видна надпись "Просим вас воздержаться от...", но когда видна небольшая часть надписи, то на верхнюю часть кнопки нажать можно, а на нижнюю - нет....
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