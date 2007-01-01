«Мицубиси» перевернулся на улице Кирова в Калуге

Авария произошла поздно вечером во вторник, 23 июля.

По предварительным данным, водитель внедорожника ехал со стороны сквера Мира, не справился с управлением, снес ограждение и перевернулся на встречной полосе у остановки общественного транспорта. Фото с места аварии опубликовали в сообществе «Калуга» в ВК.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Устанавливается, был ли водитель пьян.