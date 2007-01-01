Два жителя Калужской области устроили фотосессию с трупом
Два жителя нашего региона, предположительно, нашли на берегу реки в Товарково умершего человека и фотографировались с ним.
Снимающий мужчина даже предложил приобнять труп своему товарищу.
На видео, которое опубликовал Mash, мужчины явно пьяны.
Если информация подтвердится, то двум любителям мертвецов грозит уголовный срок за надругательство над телами умерших.
Официальных комментариев на данный момент нет.
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....