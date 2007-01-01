Два жителя Калужской области устроили фотосессию с трупом

Ужасающая новость появилась в соцсетях утром 23 июля.

Два жителя нашего региона, предположительно, нашли на берегу реки в Товарково умершего человека и фотографировались с ним.

Снимающий мужчина даже предложил приобнять труп своему товарищу.

На видео, которое опубликовал Mash, мужчины явно пьяны.

Если информация подтвердится, то двум любителям мертвецов грозит уголовный срок за надругательство над телами умерших.

Официальных комментариев на данный момент нет.