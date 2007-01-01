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Происшествия

В Калуге больше месяца ищут пропавшего мужчину

Игорь Бычичко пропал 16 июня, рассказали во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Дмитрий Ивьев
11:56 сегодня
0 285
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Пока нет данных, где он может находиться.

Волонтеры просят калужан о помощи.

Рост мужчины – 175 сантиметров. Он был в серой кофте, черных спортивных брюках и белых кроссовках.

Сообщить о калужанине можно по номерам 112 или 88007005452.

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лиза алерт
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Лента комментариев
maks17

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...
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