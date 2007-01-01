В Калуге больше месяца ищут пропавшего мужчину

Игорь Бычичко пропал 16 июня, рассказали во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет данных, где он может находиться.

Волонтеры просят калужан о помощи.

Рост мужчины – 175 сантиметров. Он был в серой кофте, черных спортивных брюках и белых кроссовках.

Сообщить о калужанине можно по номерам 112 или 88007005452.