В Калуге больше месяца ищут пропавшего мужчину
Игорь Бычичко пропал 16 июня, рассказали во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Пока нет данных, где он может находиться.
Волонтеры просят калужан о помощи.
Рост мужчины – 175 сантиметров. Он был в серой кофте, черных спортивных брюках и белых кроссовках.
Сообщить о калужанине можно по номерам 112 или 88007005452.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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